ЖКХ

Услугой по вывозу ТКО в Псковской области охвачены почти 600 тысяч человек

Услугой по вывозу твердых коммунальных отходов в Псковской области охвачены почти 600 тысяч человек. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В начале реализации мусорной реформы услуга по вывозу ТКО оказывалась всего в 303 населенных пунктах. Тем самым охватывались 395 323 человек, в настоящее время услуга по вывозу ТКО оказывается в более 2500 населенных пунктах, охвачено более 600 000 человек, что составляет 97,5% жителей области», – сказал Сергей Грахов.

Он отметил, что увеличилось количество отходов, направляемых на сортировку и переработку. «При среднем годовом объеме образования отходов в 260 тысяч тонн по региону, объем отходов, направляемых на обработку, увеличился с 20,7% (2019 год) до 42,1% (2022 год). Это более, чем в два раза. Объем, направляемых отходов на переработку - увеличился с 2,1% до 7,7%», – добавил Сергей Грахов.