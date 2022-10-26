ЖКХ

О ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области отчитался Сергей Грахов

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отчитался о ликвидации несанкционированных свалок в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

течение 2021 года муниципалитеты ликвидировали 443 несанкционированных места размещения отходов за счет средств местного бюджета, объем собранных отходов составил 333923 кубометров. С начала 2022 года аналогичную работу провели по 346 указанным местам с объемом собранных отходов 45400 кубометров», - рассказал Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября.

Также в прошлом году были выделены лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета в размере 2,8 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. На данные средства районы ликвидировали 73 несанкционированные свалки объемом 4530 кубометров.

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В бюджетную заявку комитета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов включено предложение о выделении субсидии на 2023 год в размере 5 млн рублей на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок. В настоящее время на территории Псковской области обнаружено 475 несанкционированных мест размещения отходов на площади 15,4 га, на данный момент ликвидировано 399 несанкционированных мест размещения отходов на площади 4,9 га.

Кроме того, Сергей Грахов рассказал, что с острова имени Залита вывезли более 2 тысяч кубометров отходов, раньше ТКО оттуда не вывозили. С острова Колпино вывоз ТКО планируют наладить в ближайшее время.