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«Экопром» объяснил сложности при вывозе мусора с острова имени Залита

Мусор с острова имени Залита в Псковском районе вывозят раз в месяц, поскольку у филиала ООО «Экопром» нет собственных плавательных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Остров имени Залита мы вывозим раз в месяц. Так как собственных плавательных средств у нас нет, нам приходится нанимать человека с лодкой и подстраиваться под него. Да, это наши прямые затраты, которые не включаются в величину тарифа. Данный остров мы не бросаем, будем продолжать вывозить»,- отметил директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв.

Напомним, этот вопрос депутаты Псковского областного Собрания обсуждали в ходе парламентского часа на тему реализации мусорной реформы на территории Псковской области 27 октября.

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В ходе заседания Александр Киселёв также ответил на вопрос, касающийся обустройства контейнерных площадок и ответственных за их уборку: «За каждую площадку отвечает управляющая компания либо собственник земли, кому принадлежит территория. Наша задача, как регоператора по обращению с ТКО, - это приехать и убрать. При этом должны быть дворники, которые должны убирать вокруг площадки. Когда приезжает компания "Экопром", то мы все убираем, вычищаем и подметаем. В частном секторе за уборку прилегающей территории вокруг контейнера отвечает собственник земли, где он расположен».