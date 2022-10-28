Плановые отключения электроэнергии пройдут в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Плановые отключения электроэнергии состоятся по следующим адресам:
- деревни Порозы, Жуки, Шилово. Дата выключения: 31 октября с 9.00; дата включения: 3 ноября в 16.30. С включением на ночь;
- в Острове на улице 25 Октября. Дата выключения: 1 ноября с 9.00; дата включения: 1 ноября в 16.30;
- в Острове на улицах Фрунзе и Чкалова. Дата выключения: 2 ноября с 9.00; дата включения: 2 ноября в 16.30. Без отключения потребителей.