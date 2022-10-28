Две гидродинамические машины Горводоканала устраняли засор на улице Максима Горького в Пскове

Сразу две гидродинамические машины работали на канализационном коллекторе на улице Максима Горького в Пскове, устраняя сложный засор на сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».
Фото: пресс-служба Горводоканала
Специалисты Горводоканала трудились над устранением засора на улице Максима Горького на протяжении пяти часов. «Всего этого можно было бы избежать, если бы горожане соблюдали правила пользования канализацией», - заметили в пресс-службе.
«Ещё раз напоминаем псковичам о том, что не нужно бросать в унитаз и раковину все подряд, они не предназначены для этого. И даже если у вас "проскочило", все равно где-то застрянет и, соединившись с мусором такого же нерадивого соседа, создаст кучу проблем», - добавили в Горводоканале.
На предприятии отметили, что система канализации Пскова включает в себя более 300 километров труб. Это и большие напорные коллекторы, и канализационные линии среднего и малого диаметров.
Топ причин засоров городской канализации:
– Влажные салфетки и средства личной гигиены (лидеры среди причин засоров). Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
– Жир, оставшийся от приготовления пищи (он занимает почётное второе место). Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
– Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.
– Средства контрацепции.
– Подгузники.
– Тряпки (даже самые маленькие).
– Бумага.
– Гранулы для кошачьих лотков.
– Строительный мусор.