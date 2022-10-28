ЖКХ

Две гидродинамические машины Горводоканала устраняли засор на улице Максима Горького в Пскове

Сразу две гидродинамические машины работали на канализационном коллекторе на улице Максима Горького в Пскове, устраняя сложный засор на сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото: пресс-служба Горводоканала

«Проблемы в работе канализации на этом участке возникли из-за собравшегося мусора, который жители Пскова бросают в большом количестве в унитазы и раковины своих квартир. Во время прохождения по сетям влажные салфетки, ватные палочки и другие предметы, не предназначенные для смыва в канализацию, сбиваются в плотный кляп, который перекрывает весь просвет коллектора. Сточные воды вынуждены изливаться на поверхность, а в Горводоканал от прохожих начинают поступать сигналы о происходящем», - рассказали в пресс-службе.

Специалисты Горводоканала трудились над устранением засора на улице Максима Горького на протяжении пяти часов. «Всего этого можно было бы избежать, если бы горожане соблюдали правила пользования канализацией», - заметили в пресс-службе.

«Ещё раз напоминаем псковичам о том, что не нужно бросать в унитаз и раковину все подряд, они не предназначены для этого. И даже если у вас "проскочило", все равно где-то застрянет и, соединившись с мусором такого же нерадивого соседа, создаст кучу проблем», - добавили в Горводоканале.

На предприятии отметили, что система канализации Пскова включает в себя более 300 километров труб. Это и большие напорные коллекторы, и канализационные линии среднего и малого диаметров.

Причина подавляющего большинства засоров – незнание того, что можно спускать в унитаз, а что нельзя. Из-за этого происходят технологические сбои, а стоки, которым затор преградил путь, вытекают на поверхность.

Топ причин засоров городской канализации:

– Влажные салфетки и средства личной гигиены (лидеры среди причин засоров). Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!

– Жир, оставшийся от приготовления пищи (он занимает почётное второе место). Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

– Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.

– Средства контрацепции.

– Подгузники.

– Тряпки (даже самые маленькие).

– Бумага.

– Гранулы для кошачьих лотков.

– Строительный мусор.