ЖКХ

Как изменятся правила поверки счетчиков, объяснили россиянам

С 1 ноября в России вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Как это повлияет на ежемесячные платежи за услуги ЖКХ, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В новом ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика повер» прописаны требования к организациям, проводящим поверку. У том числе, у компании должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режим», —цитирует эксперта агентство «Прайм».

По ее словам, сейчас интеграция между двумя госсистемами — «Аршин» (Федеральная государственная информационная система Росстандарта) и ГИС ЖКХ отсутствует, и это создает множество неудобств для граждан

В целом, новый ГОСТ, скорее всего, не повлияет на платежи, так как большинство граждан не проводят поверку, а просто меняют счетчик на новый. Эксперт объяснила это тем, что обычно срок поверки счетчика воды составляет 6 лет для прибора измерения расхода холодной воды и 4 года — для счетчика на горячую воду. «За это время счетчик изнашивается», — заключила экономист.