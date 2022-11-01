ЖКХ

Видеонаблюдение планируют организовать на мусорных площадках в Пскове

Управление городского хозяйства администрации Пскова прорабатывает вопрос установки видеонаблюдения вблизи муниципальных контейнерных площадок. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«По моему поручению УГХ прорабатывает вопрос установки видеонаблюдения вблизи муниципальных контейнерных площадок. Это поможет выявлять и наказывать нарушителей, которые сбрасывают мусор там, где не положено», - рассказал Борис Елкин.

Он предположил, что затраты на установку видеонаблюдения будут гораздо меньше расходов на вывоз этого мусора. «Заодно попытаемся приучить людей к культуре», - добавил сити-менеджер.