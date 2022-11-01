Строительный мусор начали вывозить с контейнерных площадок в Пскове

Контейнерные площадки в Пскове начали освобождать от накопившегося строительного мусора и порубочных остатков. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«В Пскове началось освобождение контейнерных площадок от накопившегося строительного мусора и порубочных остатков. Уборку осуществляет подрядная организация по контракту с управлением городского хозяйства», - рассказал Борис Елкин.
Список адресов составлен на основе обращений граждан. По словам сити-менеджера, самые «наболевшие» из них:
На сегодня в перечне около 20 точек. Очистка будет производиться поэтапно, добавил Борис Елкин.