ЖКХ

Строительный мусор начали вывозить с контейнерных площадок в Пскове

Контейнерные площадки в Пскове начали освобождать от накопившегося строительного мусора и порубочных остатков. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В Пскове началось освобождение контейнерных площадок от накопившегося строительного мусора и порубочных остатков. Уборку осуществляет подрядная организация по контракту с управлением городского хозяйства», - рассказал Борис Елкин.

Список адресов составлен на основе обращений граждан. По словам сити-менеджера, самые «наболевшие» из них:

Бутырская, 3;

Яна Райниса, 20;

Нововойсковая, 45;

Орлецкая набережная, 1.

На сегодня в перечне около 20 точек. Очистка будет производиться поэтапно, добавил Борис Елкин.