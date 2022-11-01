ЖКХ

Кто отвечает за обслуживание почтовых ящиков в многоквартирном доме, объяснили псковичам

Кто отвечает за обслуживание почтовых ящиков в многоквартирном доме, объяснили псковичам в управляющей компании ООО «Новый квартал». Запись опубликована в Telegram-канале организации.

Почтовые ящики относятся к общедомовому имуществу. И их содержание возлагается на управляющую компанию, ТСЖ или лицо, выполняющее работы по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома.

«Для ремонта или замены почтовых ящиков обратитесь в свою УК с письменными заявлением. Ремонт и замена осуществляются за счет собственников жилых домов», - добавили в организации.