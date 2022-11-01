ЖКХ

Ремонт протекающей крыши псковской многоэтажки отложили из-за непогоды

Ремонт протекающей крыши в многоквартирном доме №8 на улице Технической в Пскове отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

Фото из архива ПЛН

«Со сдачи дома в 2012 году в квартире №81 протекала и продолжает протекать крыша. Регулярные подачи заявок на ремонт в управляющую компанию ООО УО "Запсковье" не приводят к устранению проблемы. Заявки подавались, в частности, в 2016-м, 2018-м годах и в июне 2022 года. На последнюю пришёл ответ, что выполнены работы по заделке межпанельных швов (хотя речь шла о крыше), и течь только усилилась», - рассказал автор жалобы.

Борис Елкин в ответ на обращение отметил, что ремонтные работы в период с 17 по 31 октября проведёт подрядная организация - ИП М. В. Пахомов. 1 ноября под жалобой появился новый комментарий сити-менеджера.

«По информации управляющей организации ООО "УО «Запсковье", проведение работ по восстановлению герметизации межпанельных швов в указанном многоквартирном доме перенесено из-за неблагоприятных погодных условий на ноябрь. Подрядная организация ИП Пахомов М.В. проведет ремонтные работы с 7 по 18 ноября при благоприятных погодных условиях», - говорится в новом ответе.