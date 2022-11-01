ЖКХ

Завершается благоустройство у подземного водозаборного комплекса в Пскове

Завершается благоустройство у подземного водозаборного комплекса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: пресс-служба Горводоканала

«На этой неделе подрядчик приступил к асфальтированию территории станции водоподготовки подземного водозабора. Ранее им были выполнены работы по устройству пешеходных дорожек и строительству основания для асфальтирования. Площадь территории, занимаемой станцией водоподготовки, составляет более 3 га», - отметили в пресс-службе.

Напомним, близ Пскова построен большой водозабор, состоящий из девяти артезианских скважин глубиной 150 метров каждая. В настоящее время задействованы в работу только 2 из них. Сейчас подземный водозабор поставляет 12 тысяч кубометров воды в сутки и обеспечивает ресурсом микрорайон Овсище и часть дальнего Завеличья.

Как только будет завершено строительство второй нитки водовода и все работы по благоустройству территории водозабора, станции водоподготовки будут выполнены, город сможет получать чистейшую воду из подземного водоисточника, добавили на предприятии.