ЖКХ

В Госдуме предложили сделать микроклимат в доме частью капремонта

Перечень работ по капремонту может быть расширен за счет включения в него мероприятий по энергоэффективности. Законопроект, позволяющий владельцам спецсчетов устанавливать в многоквартирных домах (МКД) умные датчики подачи тепла, подготовили в Комитете Госдумы по ЖКХ и в ближайшее время направят на экспертизу в кабмин.

Сейчас капремонт — это в лучшем случае воспроизведение тех же технических характеристик дома, что существовали ранее, хотя многие из них давно могли устареть, цитирует зампреда комитета Светлану Разворотневу «Парламентская газета».

Повышение энергоэффективности — веяние относительно новое, и если с утеплением фасадов и теплоизоляцией инженерных сетей все более или менее понятно, то, например, аппаратура погодного регулирования — механизм сложный и дорогой. Устанавливать такой за счет средств, собранных собственниками на капремонт, сейчас нельзя. Эту ситуацию хотят исправить законодатели.

Начать решили с тех, кто копит деньги на капремонт на специальном счете, а не собирает их на счете регионального оператора, то есть в общем котле. «У регионов не всегда хватает денег на проведение даже тех работ, что есть в перечне сейчас, — констатировала автор инициативы. — Поэтому на первом этапе мы предлагаем дать возможность владельцам спецсчетов, если на них есть достаточно средств, без дополнительных взносов и разрешений властей проводить энергоэффективные мероприятия».

Как правило, деньги, которые можно было бы потратить на как бы не обязательные мероприятия, есть на счетах относительно новых МКД: основные инженерные системы у них еще не износились, поэтому есть возможность подумать об энергоэффективности. Установка оборудования и проведение других работ помогут жильцам экономить на отоплении, электричестве, горячей воде. В Москве же, по словам Светланы Разворотневой, взносы за капремонт такие большие, что региональный оператор мог бы предусматривать повышение энергоэффективности для каждого дома при проведении ближайших плановых работ.

В ближайшее время законопроект направят на экспертизу в Правительство, добавила парламентарий.

Система погодного регулирования позволяет экономить до 35% расхода тепловой энергии, утверждает один из производителей на своем сайте. Учитывая, что графа «отопление» в квитанциях за ЖКУ — одна из самых жирных, возможность платить на треть меньше выглядит привлекательно. Но удовольствие это совсем не дешевое: оборудование и монтаж обойдутся в полмиллиона рублей.

Принцип работы системы такой. Датчик наружного воздуха выводят на теневую сторону дома. Он измеряет уличную температуру и передает данные на контроллер теплосети, который, в свою очередь, может регулировать скорость потока теплоносителя. Трубы в квартире будут достаточно теплыми, но открывать окна из-за горячих батарей не придется.

Тренд на энергоэффективность задают в первую очередь промышленные предприятия, для которых стоимость электричества выше, чем для населения, рассказал «Парламентской газете» технический эксперт компании — производителя оборудования для климат-контроля Роман Струков. Причем важно понимать, что энергоэффективность и энергосбережение — понятия не тождественные. «Современное оборудование позволяет экономить энергию без влияния на качество техпроцесса, — объяснил эксперт. — Так же и с домом: проведя ряд мероприятий, а установка системы погодного регулирования — не единственно возможное, люди будут меньше платить, но в их доме не станет темнее или холоднее».

Установить умную технику можно хоть сейчас в любом доме — только плати. Решение должны принять больше двух третьих зарегистрированных собственников помещений в многоквартирном доме, а потом собрать со всех нужную сумму. Это многих останавливает. «Потому что взносы на капремонт воспринимаются как нечто обязательное, а расходы на энергоэффективность — как дополнительная нагрузка, — объяснила Светлана Разворотнева. — Плюс, на взносы люди с небольшим доходом могут получить субсидию, а на установку системы погодного учета — нет. Именно поэтому нужны изменения».