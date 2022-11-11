Несколько улиц обесточат в Великих Луках 12 и 13 ноября в связи с проведением неотложных работ на оборудовании основной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
12 ноября с 10:00 до 18:00 отключение электроэнергии запланировано по следующим адресам:
13 ноября с 10:00 до 18:00 обесточат абонентов:
В связи с проведением данных работ по указанным адресам возможны кратковременные остановки теплоносителя или подача тепла с пониженными параметрами, добавили в администрации.
Кроме того, в высотных многоквартирных домах возможны кратковременные перебои с водоснабжением или подача воды с пониженным давлением на верхних этажах.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 3-63-74 или по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.