ЖКХ

Несколько улиц обесточат в Великих Луках 12 и 13 ноября

Несколько улиц обесточат в Великих Луках 12 и 13 ноября в связи с проведением неотложных работ на оборудовании основной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

12 ноября с 10:00 до 18:00 отключение электроэнергии запланировано по следующим адресам:

улицы Свободы; Заречная; Кулибина; Автомобильная;

улицы Индустриальная; Мотористов; Сигорицкая; Васи Новикова;

улицы Беловежская; Преображенская; Баррикадная; Летняя;

улицы Торфобрикетная; Лизы Чайкиной; Сибирцева; Розы Люксембург;

улицы Парковая; Стадионная; Ставского, дома №№1-53; Садовая;

улицы Жукова; Корниенко; Зелёная; Дворецкая; Новослободская; Рабочая, дома №№4, 6, 8; проезд Сплавной.

13 ноября с 10:00 до 18:00 обесточат абонентов:

на улице Строителей;

на Октябрьском проспекте, дома №№121, 136, 138а, 125, 119, 140, 142, 144.

В связи с проведением данных работ по указанным адресам возможны кратковременные остановки теплоносителя или подача тепла с пониженными параметрами, добавили в администрации.

Кроме того, в высотных многоквартирных домах возможны кратковременные перебои с водоснабжением или подача воды с пониженным давлением на верхних этажах.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 3-63-74 или по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.