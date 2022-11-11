ЖКХ

В Псковском районе построили газопровод для газификации деревни Соловьи

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 1,8 километра и установили пункт редуцирования газа для догазификации 101 домовладения в деревне Соловьи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

«До границ 49 земельных участков в рамках договоров построены газовые сети. После ввода газопровода в эксплуатацию приступим к подключению домовладений готовых к приему газу», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.