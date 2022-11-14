ЖКХ

Акцию «Амнистия по пеням» проводит псковский Горводоканал

Акцию «Амнистия по пеням» проводит муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Спишем пени за оплату долга!» – под таким слоганом предприятие проводит акцию для абонентов - физических лиц.

Списание задолженности по пеням возможно при условии, что должник до 25 декабря 2022 года единовременно погасит скопившуюся задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

«Мы предлагаем абонентам – физическим лицам, в отношении которых не производится судебное взыскание, полностью оплатить сумму задолженности, тогда на оплате пеней можно сэкономить. В случае оплаты в установленные сроки акции будет произведено снятие начисленных ранее пеней в отношении абонентов – физических лиц», - рассказали в пресс-службе.

Для решения вопроса оплаты по условиям акции необходимо обратиться в колл-центр Горводоканала по телефону 79-21-12 или направить соответствующее заявление по адресу электронной почты, указанной в квитанции или на сайте предприятия.

«Успейте воспользоваться акцией и обнулить пени!» - добавили в пресс-службе.