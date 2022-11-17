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ЖКХ

Ремонт котельной «Элтерм» завершили в Пскове спустя полтора года

17.11.2022 13:21|ПсковКомментариев: 0

Ремонтные работы на котельной бывшего завода «Элтерм», которые длились полтора года, завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«Когда мы здесь были в прошлый раз, работники ремонтно-строительного участка заканчивали с новыми оконными блоками, которые они сами изготавливали в столярной мастерской предприятия. Тогда мы обратили внимание на новую операторскую, которую начали возводить взамен старой», - напомнили в ПТС. 

В новой операторской появилось место для размещения всей смены, а также полноценное место для приёма пищи. «Раньше, чтобы покушать, нашим операторам приходилось поочередно уходить со своего рабочего места, теперь все удобства сосредоточены в одном месте», - отметили на предприятии. 

Во время проведения проектных работ ремонтно-строительный участок учёл все пожелания оперативного персонала, начиная от расположения мебели до количества необходимых розеток и цветовой гаммы, которая применялась при ремонте. 

«Особое внимание уделили и шумоизоляции, которая имеет особое значение на котельных, ну и, конечно, обзору. Находясь на своём рабочем месте, оператор должен беспрепятственно видеть весь котельный зал. Если быть честными, то котельную просто не узнать. Вы просто посмотрите на фотографии того, что было до начала ремонтных работ и на то, как котельная выглядит сейчас, по ощущениям – это две разные котельные и с точки зрения оснащения, и с точки зрения наполнения», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях».

По словам сотрудников предприятия, визуально кажется, что котельная стала значительно больше: «Нет тех громадных котлоагрегатов, более рационально используется внутреннее пространство, но не смотря на всё это, здесь нашлось место и для нашего пушистого любимца, ну и, конечно, для цветов, которые отлично себя чувствуют на котельных».

«Безусловно, все сотрудники предприятия ощущают перемены, которые происходят на предприятии. За последние несколько лет очень многое изменилось. Начиная от технического оснащения персонала и заканчивая ремонтами в структурных подразделениях. Понятно, что всё это только начало, нас ждёт ещё очень много работ, но курс выбран правильный. Самая главная оценка – это улыбки наших сотрудников, которые с удовольствием ходят на работу», - заключили в ПТС.

Теги: #псков #птс #котельная
Источник: Псковская Лента Новостей
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