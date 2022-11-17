ЖКХ

Игра престолов по-псковски: как новая «управляйка» всполошила целый микрорайон

В ноябре жители микрорайона Запсковье увидели в почтовых ящиках листовки от своих управляющих компаний. Те предупреждали о том, что появилась новая «управляйка», с которой следует быть очень осторожными: мол, она работает совсем недавно, опыта нет, в общем «просим Вас не поддаваться на провокацию».

Фото: группа микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте»

Почему нового конкурента встретили так недружелюбно? Что говорит о себе руководство новой организации? И чем грозит смена обслуживающей компании для собственников квартир? В жилищно-коммунальном конфликте разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>