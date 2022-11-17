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Псковский губернатор доложил полпреду о работе региона в сфере обращения с ТКО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане в четверг, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации

в Северо-Западном федеральном округе

Основной темой совещания стало обсуждение реализации на территории округа федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Участники заседания обсудили вопросы финансирования и реализации запланированных мероприятий в регионах Северо-Запада России в рамках реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Отдельно остановились на деятельности региональных операторов, обсудили перспективы строительства новых комплексов по переработке отходов и создания объектов инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Губернатор Михаил Ведерников доложил полпреду Александру Гуцану о том, что в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионе ведется работа по созданию объекта обработки, утилизации и размещения ТКО. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время завершается подготовка проекта, который проходит государственную экспертизу. Проведен полный комплекс необходимых инженерных изысканий. Строительство экотехнопарка будет осуществляться по концессионному соглашению, начиная со следующего года. Планируется, что объект будет возведен до конца 2024 года.

Кроме того, в рамках федерального проекта Псковской области уже второй год оказывается государственная поддержка в части закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО. В прошлом году регион по итогам конкурсного отбора за счет федеральной субсидии приобрел около 890 контейнеров, которые сейчас установлены в районных центрах. Общая сумма поддержки составила порядка 13 млн рублей. Это позволило увеличить охват населения раздельным сбором ТКО до 63%, что гораздо выше общероссийского уровня. В этом году Псковская область снова прошла конкурсный отбор и получила субсидию более 27 млн рублей, что позволит приобрести еще более 1,7 тысячи контейнеров.

По итогам заседания Совета выработали ряд решений, направленных на выполнение задач, поставленных президентом Российской Федерации по реализации мероприятий национального проекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».