ЖКХ

Псковское предприятие «Горводоканал» перешло на работу в усиленном режиме

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» перешло на работу в усиленном режиме и готово к сложным погодным условиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: МП города Пскова «Горводоканал»

«Река Великая начинает покрываться льдом, а у Горводоканала наступает ответственный момент в технологическом процессе водоподготовки. Как подчеркивают специалисты, в это время года возможно образование шуги – водоснежной смеси, которая при определённых условиях может забивать решетки на водозаборном оголовке поверхностного водозабора и препятствовать таким образом стабильной подаче воды в город», - отметили на предприятии.

Данное явление характерно для большинства поверхностных водозаборов и, несмотря на меры предотвращения шугообразованию, иногда такие случаи происходят. Так, в Пскове последний подобный случай большого образования шуги на протяжении трех дней случился зимой 2006 года. Это потребовало обратной промывки водозаборных оголовков, что привело к временному снижению давления в городских водопроводных сетях и отсутствию воды на верхних этажах жилых зданий.

«Сегодня у водоканала с этим проблем нет, мы и дальше продолжаем бесперебойно подавать нужные объемы воды потребителям в период ледостава. Предприятие перешло на работу в усиленном режиме и готово к сложным погодным условиям. Созданы дополнительные резервы воды и в случае начала шугообразования будут приняты меры к предотвращению его последствий. Кроме того, подземный водозабор является дополнительным резервным источником водоснабжения, не имеющим проблем с шугообразованием, и в случае возникновения сложностей на поверхностном водозаборе сможет обеспечить жителей Пскова необходимым объёмом воды», - добавили в пресс-службе.