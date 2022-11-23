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ЖКХ

Основные правила безопасного использования газа в быту напомнили псковичам

24.11.2022 13:29|ПсковКомментариев: 0

Основные правила безопасного использования газа в быту жителям Пскова и Псковской области напомнили в АО «Газпром газораспределение Псков». 

«Уважаемые абоненты – потребители природного газа! АО "Газпром газораспределение Псков" напоминает о соблюдении основных правил для того, чтобы использование природного газа было надежным, безопасным и бесперебойным» – обратились к псковичам в компании.

При использовании газа в быту нужно:

  1. Заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования, пройти инструктаж по безопасному использованию газа, иметь документ на газовое оборудование.
  2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода.
  3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.
  4. В случае предстоящего отсутствия в квартире более суток закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием, кроме газового оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного автоматикой безопасности, которое необходимо отключать при отсутствии в квартире в течение двух и более суток.
  5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу.
  6. При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования.
  7. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (вне загазованного помещения)! Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
  8. Перед входом в подвалы и погреба до включения освещения или зажигания огня убедиться в отсутствии там запаха газа.
  9. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а также стоимость технического обслуживания газового оборудования.
  10. Собственники (пользователи) домов и квартир должны обеспечить надлежащее содержание и своевременную замену газового оборудования.
  11. Собственники домов должны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).
  12. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.
  13. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных законодательством.
  14. Для осмотра и обслуживания газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования по предъявлении ими служебных удостоверений.

При использовании газа в быту запрещается:

  1. Производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
  2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с органом местного самоуправления.
  3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов; заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
  4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике безопасности, отключающих устройствах (кранах) и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
  5. Пользоваться газом при нарушении целостности и плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и их дымоходов.
  6. Устанавливать и использовать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. При наличии в конструкции печи задвижки (шибера) обеспечить её извлечение и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).
  7. Использовать, устанавливать газифицированные печи в помещениях многоквартирных домов.
  8. Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах, закрытых форточках (фрамугах), закрытом положении жалюзийной решетки на вентиляционном канале. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.
  9. Использовать устройства принудительной вентиляции (вытяжку, вентилятор) при работающих газовых котлах или колонках.
  10. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику безопасности).
  11. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.
  12. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
  13. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
  14. Сушить белье над газовой плитой или вблизи неё.
  15. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.
  16. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные баллоны с сжиженным газом. Самовольно, без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
  17. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 5 литров, не подключенного к газовой плите.
  18. Размещать баллоны на расстоянии менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.
  19. Подвергать баллоны со сжиженным газом солнечному и тепловому воздействию.
  20. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
  21. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие газовое оборудование с газопроводом.
Теги: #безопасность #газпром #правила
Источник: Псковская Лента Новостей
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