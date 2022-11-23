ЖКХ

Основные правила безопасного использования газа в быту напомнили псковичам

Основные правила безопасного использования газа в быту жителям Пскова и Псковской области напомнили в АО «Газпром газораспределение Псков».

«Уважаемые абоненты – потребители природного газа! АО "Газпром газораспределение Псков" напоминает о соблюдении основных правил для того, чтобы использование природного газа было надежным, безопасным и бесперебойным» – обратились к псковичам в компании.

При использовании газа в быту нужно:

Заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования, пройти инструктаж по безопасному использованию газа, иметь документ на газовое оборудование. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. В случае предстоящего отсутствия в квартире более суток закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием, кроме газового оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного автоматикой безопасности, которое необходимо отключать при отсутствии в квартире в течение двух и более суток. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу. При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (вне загазованного помещения)! Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба до включения освещения или зажигания огня убедиться в отсутствии там запаха газа. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а также стоимость технического обслуживания газового оборудования. Собственники (пользователи) домов и квартир должны обеспечить надлежащее содержание и своевременную замену газового оборудования. Собственники домов должны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона). В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных законодательством. Для осмотра и обслуживания газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования по предъявлении ими служебных удостоверений.

При использовании газа в быту запрещается: