Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии - координатор Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова Наталья Старосельская. Ведущий Алексей Кириллов обсудит с ней, зачем нужен старший в многоквартирном доме.
Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.
Трансляция завершена