ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Зачем нужен старший по дому? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 ноября. Гость студии - координатор Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова Наталья Старосельская.

Ведущий Алексей Кириллов обсудил с ней, зачем нужен старший в многоквартирном доме.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.