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ЖКХ

УК хотят запретить собирать деньги на капремонт с россиян

25.11.2022 08:14|ПсковКомментариев: 0

В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. Общественный совет при Минстрое направил в ведомство такой законопроект для внесения в ГД.

Речь об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт — помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома деньги могут собирать в «общий котел» региональных операторов (куда попадают средства от жильцов многих домов, и здания ремонтируют по очереди), сообщают «Известия».

Как именно это делать, решают при голосовании собственников квартир. Примерно каждый десятый дом в стране пользуется спецсчетом.

Авторы законопроекта считают, что предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Некоторые управляющие компании (УК) фактически воруют со спецсчетов деньги, сказали эксперты общественного совета при Минстрое. Например, средства тратят на работы по завышенным сметам, или платят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги, добавили там.

Владельцы порядка 32% спецсчетов — это УК, еще примерно по 34% — товарищества собственников жилья (ТСЖ) и регоператоры (они могут контролировать не только «общий котел», но и выступать владельцами спецсчетов). Такие данные привела эксперт общественного совета при Минстрое, руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Если предложенные законопроект примут, домам спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ, пояснила специалист. При переходе к регоператору есть вероятность, что дом откажется от спецсчета и вступит в «общий котел».

Теги: #капремонт #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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