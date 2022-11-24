ЖКХ

«Псковэнергосбыт» ответил на топ-3 вопросов о передаче показаний в ноябре

С 1 декабря меняются тарифы на услуги ЖКХ для населения. В преддверии изменений «Псковэнергосбыт» представляет подборку ответов на топ-3 самых частых вопросов жителей Псковской области.

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1. По новому тарифу будете считать уже в следующей квитанции за электроэнергию?

Нет, следующая квитанция – за ноябрь, а новые тарифы начинают действовать с 1 декабря. То есть расчет по новым тарифам потребители увидят в счетах за декабрь, которые поступят в январе.

2. Я давно не передавал показания, что мне делать с учетом повышения тарифов?

Передать показания в ноябре (оптимально – до 25 числа включительно). Тогда при перерасчете применят тариф, действующий до 1 декабря.

3. Я передал показания и сразу же хочу их оплатить, чтобы потом не переплачивать.

Если вы передали показания в ноябре, то и оплачивать этот расход электроэнергии будете по тарифам, действующим в ноябре. Конечно, вы вправе сделать оплату за ноябрь уже сейчас, подсчитав сумму самостоятельно (действующие тарифы здесь). Квитанцию с расчетом за ноябрь вы получите в декабре.

Как передать показания электросчетчика:

в личном кабинете

на сайте без регистрации

«ВКонтакте»

в Telegram

при оплате в банковских онлайн-сервисах, на почте, в банке или в Центре обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт»

по телефону: 8-800-234-05-06.

Передача показаний по СМС временно не работает.

Источник: АО «Псковэнергосбыт»