«Псковэнергосбыт» ответил на топ-3 вопросов о передаче показаний в ноябре

С 1 декабря меняются тарифы на услуги ЖКХ для населения. В преддверии изменений «Псковэнергосбыт» представляет подборку ответов на топ-3 самых частых вопросов жителей Псковской области.
1. По новому тарифу будете считать уже в следующей квитанции за электроэнергию?
Нет, следующая квитанция – за ноябрь, а новые тарифы начинают действовать с 1 декабря. То есть расчет по новым тарифам потребители увидят в счетах за декабрь, которые поступят в январе.
2. Я давно не передавал показания, что мне делать с учетом повышения тарифов?
Передать показания в ноябре (оптимально – до 25 числа включительно). Тогда при перерасчете применят тариф, действующий до 1 декабря.
3. Я передал показания и сразу же хочу их оплатить, чтобы потом не переплачивать.
Если вы передали показания в ноябре, то и оплачивать этот расход электроэнергии будете по тарифам, действующим в ноябре. Конечно, вы вправе сделать оплату за ноябрь уже сейчас, подсчитав сумму самостоятельно (действующие тарифы здесь). Квитанцию с расчетом за ноябрь вы получите в декабре.
Как передать показания электросчетчика:
Передача показаний по СМС временно не работает.
Источник: АО «Псковэнергосбыт»