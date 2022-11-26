Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье

Неотложные ремонтные работы проведут на теплотрассе на улице Звездной в Пскове 29 ноября. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Необходимость этого возникла из-за того, что на задвижке магистрального трубопровода диаметром 200 мм обнаружена трещина. Устранить ее нужно именно сейчас, чтобы избежать прорыва теплотрассы при сильных морозах. Завтрашний день с точки зрения температуры наружного воздуха - наиболее благоприятный для проведения этих работ. Они начнутся в 9:00 и продлятся примерно до обеда», - рассказал Борис Елкин.
Специалисты «Псковских тепловых сетей» готовы произвести замену поврежденной задвижки максимально оперативно.
«При этом некоторое время потребители все же будут испытывать неудобства: будет отключена горячая вода, а параметры теплоносителя снизятся. Это затронет 71 жилой дом, 6 детских садов и одну школу. Учреждения образования будут работать в штатном режиме. Приносим извинения за эти неудобства. Будем информировать вас о ходе работ», - добавил Борис Елкин.
Как уточнили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», понижение параметров теплоснабжения и прекращение подачи горячей воды планируется в течении 4-6 часов по следующим адресам:
Планируемое время проведения работ с 9:00 до 15.00.