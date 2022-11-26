ЖКХ

Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье

Неотложные ремонтные работы проведут на теплотрассе на улице Звездной в Пскове 29 ноября. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Необходимость этого возникла из-за того, что на задвижке магистрального трубопровода диаметром 200 мм обнаружена трещина. Устранить ее нужно именно сейчас, чтобы избежать прорыва теплотрассы при сильных морозах. Завтрашний день с точки зрения температуры наружного воздуха - наиболее благоприятный для проведения этих работ. Они начнутся в 9:00 и продлятся примерно до обеда», - рассказал Борис Елкин.

Специалисты «Псковских тепловых сетей» готовы произвести замену поврежденной задвижки максимально оперативно.

«При этом некоторое время потребители все же будут испытывать неудобства: будет отключена горячая вода, а параметры теплоносителя снизятся. Это затронет 71 жилой дом, 6 детских садов и одну школу. Учреждения образования будут работать в штатном режиме. Приносим извинения за эти неудобства. Будем информировать вас о ходе работ», - добавил Борис Елкин.

Как уточнили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», понижение параметров теплоснабжения и прекращение подачи горячей воды планируется в течении 4-6 часов по следующим адресам:

улица Новосёлов: 48, 50, 52

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; улица Труда: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73, 73А, 50, 56, 58, 60

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; улица Звёздная: 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20

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; проспект Энтузиастов: 1, 3, 5, 7, 9

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; Сиреневый бульвар: 1, 1А, 3, 7, 11, 13, 17

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; улица Юности: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15/130

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; улица Инженерная: 108/62, 110, 114, 118, 120, 124, 126, 115, 96, 98, 100А.

Планируемое время проведения работ с 9:00 до 15.00.