ЖКХ

Некорректный режим работы системы отопления выявили в порховской деревне

Ненадлежащий режим работы системы отопления выявили в доме №19 на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В результате прокурорской проверки был установлен ненадлежащий режим работы системы отопления, температурный режим в квартире не соответствовал нормативному, что вызвало обоснованные жалобы жильцов на качество предоставления коммунальных услуг.

При этом управляющая компания не принимала действенных мер по устранению нарушений, заметили в ведомстве. В адрес «управляйки» внесли представление об устранении нарушений законодательства.

На данный момент указанные выше нарушения устранены, режим работы системы отопления привели в соответствие нормам.