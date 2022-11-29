ЖКХ

Обломки досок и автопокрышки стали причиной аварии на насосной станции в псковской деревне Крестки

Причиной аварийной остановки насосной станции, находящейся в районе деревни Крестки Псковского района, стало ненадлежащее пользование системами отведения канализационных стоков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал».

Фото здесь и далее: МП г. Пскова «Горводоканал»

Поздним вечером 28 ноября произошла аварийная остановка насосов из-за попадания в них инородных предметов. Специалисты предприятия проводили внеплановое обслуживание оборудования всю ночь, работы были завершены только к 7:00 следующего дня.

Среди извлеченного из системы мусора, забившего метровый коллектор, обнаружились автомобильные покрышки, огромные комья ветоши и даже крупногабаритные обломки досок.

«В очередной раз призываем граждан уважать себя и труд сотрудников предприятия! Наши службы всегда оперативно реагируют в подобных ситуациях, но сохранение бытового комфорта в городе - общая задача горожан и предприятий жизнеобеспечения!» – подчеркнули в пресс-службе предприятия.