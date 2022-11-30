ЖКХ

Услуга по обращению с ТКО подорожает в Псковской области с 1 декабря

Стоимость услуги по обращению с ТКО изменится в Псковской области с 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба ООО «Экопром»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 17 ноября 2022 года № 130-тко и приказом регионального комитета по строительству и ЖКХ от 31 июля 2020 года № 58-ОД с 1 декабря 2022 года начисление платы за услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора №1 (северной зоне) будет производиться в следующем порядке:

- на 1 человека при нормативе накопления ТКО, применяющемся в индивидуальных жилых домах в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек, - в размере 74 рублей 33 копеек;

- на 1 человека при нормативе накопления ТКО, применяющемся в индивидуальных жилых домах в населенных пунктах с численностью населения более 200 человек, а также в многоквартирных домах - в размере 106 рублей 69 копеек.

Начисление платы за услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора №2 (южной зоне) с 1 декабря 2022 года будет производиться в следующем порядке:

- на 1 человека при нормативе накопления ТКО, применяющемся в индивидуальных жилых домах в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек, - в размере 59 рублей 58 копеек;

- на 1 человека при нормативе накопления ТКО, применяющемся в индивидуальных жилых домах в населенных пунктах с численностью населения более 200 человек, а также в многоквартирных домах - в размере 85 рублей 52 копеек.