ЖКХ

Тепловые сети прокладывают у дома №24 на улице Труда в Пскове

Тепловые сети прокладывают у дома №24 на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«В последний раз, когда мы посещали данный объект, в траншеи укладывались железобетонные лотки, которые стыковались между собой. Прошло всего несколько дней, а ремонтная служба уже укладывает и стыкует между собой трубы», - рассказали в ПТС.

По словам сотрудников предприятия, перед этим лотки обрабатывали с целью дополнительной гидроизоляции. После установки и крепежа лотков в траншее их снова гидроизолировали, чтобы полностью исключить попадание в лотки грунтовых вод и других ненужных стоков. «Как показала практика, потратив время и силы на гидроизоляции, мы кратно продлеваем срок службы сетей», - отметили на предприятии.

«Когда лотки полностью подготовлены, в них опускают трубы, которые сразу начинают стыковать между собой. Работы проходят максимально быстро, так как в этот момент специальная техника продолжает работы над подготовкой новой траншеи, в которую тоже будут помещены лотки и трубы. Всё это напоминает своего рода конвейер с замкнутым циклом работы», - поделились в ПТС.

Одновременно продолжается контроль каждого этапа прокладки сетей. Специалисты подчеркнули, что важно учесть множество факторов: глубину прокладки сетей, углы укладки лотков и многое другое.

«Всё должно быть в строгом соответствии с проектной документацией, параллельно с этим наши специалисты продолжают удалять кустарники, которые мешают подъезду специализированной техники. На выкорчёвывание каждого кустарника и каждого дерева были получены все необходимые согласования», - подчеркнули на предприятии.