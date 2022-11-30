ЖКХ

Псковичам напомнили о необходимости регулярного техобслуживания газового оборудования

Компания «Газпром газораспределение Псков» направила более 15 тысяч уведомлений о необходимости проведения техобслуживания газового оборудования абонентам, которые в этом году не обеспечили доступ газовиков в дома и квартиры для проведения работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В рассылаемых уведомлениях предлагается форма для заполнения, в которой абонент может указать удобные даты и время для проведения техобслуживания, и направить ее в Службу по работе с клиентами.

Также можно позвонить диспетчерам Службы домовых сетей по телефону: 79-01-40, согласовать подходящие дату и время и получить подробную необходимую информацию.