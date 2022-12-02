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Александр Котов оценил реальные темпы догазификации на примере Порховского района

02.12.2022 16:29|ПсковКомментариев: 0

Темпы работ по догазификации оценил на примере Порховского района председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Вместе с главой муниципалитета Юрием Семёновым спикер побывал на нескольких участках, где в настоящее время ведутся работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В Славковичах 94 заявки на подведение газа, бригада предприятия «Центргазстрой» ведёт только земляные работы, без выполнения внутренней разводки в домах. В село завезли всю необходимую комплектацию и материалы, работа не останавливается и в мороз, однако многое зависит от погодных условий. «Сейчас всё замёрзнет, и начнём изыскивать такие места, как, допустим, вот эта зелёная зона – она долго промерзает. А дорога уже замерзла», - рассказал мастер строительно-монтажных работ Андрей Васильев. Техники хватает, проблем с расчётами нет – «платят чётко и аккуратно». Но в неделю одна бригада физически может проложить полкилометра трубы, а нужно три. «Хватит ли человеческих ресурсов?» - обратил внимание Юрий Семёнов.

В Подсевах и Хилово земляные работы окончены. В Порхове из трёхсот заявок выполнена малая часть. «До конца года не успеете», - констатировал в разговоре с главным инженером Порховского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Еленой Андреевой Александр Котов. «Будем стараться», - пообещала руководитель. – Всё-таки у нас много договоров на подведение до границ земельного участка – люди говорят, достаточно, а дальше мы подумаем».

Александр Котов согласился, что главной задачей в настоящее время является бесплатное подведение газа к домовладению в соответствии с поручением президента. «Но на все заявки о подведении газа в дом нужно реагировать, особенно на просьбы тех, кто больше всего нуждается, например, многодетные семьи», - добавил спикер.

Порховичка Елена, мама четверых детей, заключила договор в июле прошлого года – его срок истёк в мае. Счётчик на доме давно повесили, внутреннюю разводку смонтировали, газа до сих пор нет. Мерами поддержки большой семье воспользоваться не удалось – младшему ребёнку 12 лет, деньги давно использовали на реконструкцию дома.

«Ждём, когда газ подведут к участку и очень надеемся», - рассказала женщина. После обращения к главе района Юрию Семёнову руководство Порховского РЭУ пообещало подключить дом в ближайшие две недели. «Мы уже сообщили, какие нужно готовить документы, выдали бланки, на следующей неделе приступим. Всё сделаем и на подключение газа позовём!» - пообещала Александру Котову Елена Андреева.

«Возьмите всё на контроль. Чтобы обещания, которые мы здесь все вместе даём, были выполнены», - заметил в ответ спикер.

«Времени до конца года остаётся совсем мало, а объём работ – достаточно большой и выполнен, скорее всего, не будет,- подытожил в конце осмотра нескольких площадок Александр Котов. – На этом примере мы видим, что данные о ходе выполнения работ, которые официально размещаются, не соответствуют действительности. Надеюсь, эта ситуация будет исправлена, а цифры, которые подают сегодня, будут согласованы с главами. Мы хотим видеть объективную картину. Не надо выдавать желаемое за действительность».

Александр Котов отметил, что лишь адекватные оперативные сведения позволяют своевременно принимать правильные управленческие решения, которые помогут выполнить поставленные задачи.

Спикер напомнил, что реализация программы догазификации остаётся на контроле у областного Собрания депутатов, на ближайшей сессии парламент примет проект постановления, где будут изложены все замечания депутатов. Документ будет направлен в адрес руководства Газпрома.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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