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Нанятый для ликвидации Псковской городской свалки подрядчик не успел подписать контракт

Компания «Раритет-ЭКО», которая должна была заняться ликвидацией Псковской городской свалки, не подписала контракт в установленный законом срок. При этом в реестр недобросовестных подрядчиков компанию включать не стали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

«Почему контракт не был подписан? Подрядчик объяснил это тем, что флешка с электронной цифровой подписью была случайно уничтожена, и подписать контракт было невозможно. Новая ЭЦП была заказана в первый рабочий день после утраты старой, но срок подписания договора уже истёк», - рассказали в ведомстве.

Комиссия УФАС приняла во внимание и тот факт, что компания оформила независимую гарантию исполнения контракта в размере 170 млн рублей.

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«Какой вывод сделало УФАС? Компания "Раритет-ЭКО" совершала действия, направленные на заключение контракта. С учётом этого было принято решение информацию об ООО "Раритет-ЭКО" в реестр недобросовестных поставщиков не включать», - пояснили в УФАС.

Поскольку «Раритет-ЭКО» был единственным участником торгов, и перед ним стояла важная социальная задача - охрана окружающей среды, заказчик собирается согласовать с Контрольным управлением администрации Пскова возможность заключения контракта на ликвидацию городской свалки.