ЖКХ

Итогами работы колл-центра поделился псковский Горводоканал

Итогами работы колл-центра поделилось муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: пресс-служба Горводоканала

«Конец года — пора подведения итогов, которые могут быть более или менее значимы для предприятия, но неизменно их целью всегда является повышение качества услуг Горводканала. Состоялось обсуждение небольшого по времени работы, но важного и показательного для нас проекта уходящего года. Подведены итоги первых трех месяцев работы абонентской службы Горводоканала в новом формате и созданного в сентябре этого года колл-центра. На сегодняшний день среди расчетных центров абонентская служба Горводоканала является одной из самых крупных и интенсивно работающих. А новый формат работы при расчетах напрямую с более чем ста тысячами абонентов показал высокую эффективность – уровень принятых обращений составляет в среднем 97%», - рассказали на предприятии.

Ежедневно в службу работы с абонентами приходит порядка 100 человек лично, а операторы колл-центра обрабатывают в среднем 600-800 звонков. «В дни пиковой нагрузки – более тысячи!» - заметили в пресс-службе Горводоканала.

Директор предприятия Константин Болотин поставил задачу постоянного мониторинга эффективности работы колл-центра и в части количественного показателя принимаемых обращений, и уровня подготовки специалистов - операторов в соответствии с запросом населения по направлениям деятельности предприятия.

В пресс-службе напомнили, что для абонентов Горводоканала работает единый телефон 79-21-12, по которому можно задать все интересующие вопросы как по расчетам за услуги, так и любым вопросам деятельности предприятия.