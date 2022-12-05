Итогами работы колл-центра поделился псковский Горводоканал

Итогами работы колл-центра поделилось муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: пресс-служба Горводоканала
Ежедневно в службу работы с абонентами приходит порядка 100 человек лично, а операторы колл-центра обрабатывают в среднем 600-800 звонков. «В дни пиковой нагрузки – более тысячи!» - заметили в пресс-службе Горводоканала.
Директор предприятия Константин Болотин поставил задачу постоянного мониторинга эффективности работы колл-центра и в части количественного показателя принимаемых обращений, и уровня подготовки специалистов - операторов в соответствии с запросом населения по направлениям деятельности предприятия.
В пресс-службе напомнили, что для абонентов Горводоканала работает единый телефон 79-21-12, по которому можно задать все интересующие вопросы как по расчетам за услуги, так и любым вопросам деятельности предприятия.