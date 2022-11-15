ЖКХ

Псковскую «управляйку» уличили в оказании коммунальных услуг ненадлежащего качества

Одна из управляющих организаций города Пскова предоставляет коммунальные услуги ненадлежащего качества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства по информации, размещенной на сайте ГТРК «Псков» об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Псков, улица Коммунальная, 45.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в нарушение санитарных норм и правил, требований ЖК РФ управляющая компания - ООО УК «Жилсервис» - предоставляет гражданам услуги ненадлежащего качества.

Так, температура горячей воды в квартирах данного многоквартирного дома не соответствует требованиям пункта 84 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В связи с этим в адрес директора управляющей организации направили представление. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры города, заверили в прокуратуре.