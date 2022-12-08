О сложностях и перспективах сортировки и переработки мусора расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» завтра, 13 декабря. Ключевая тема разговора - «Сортировка и переработка мусора в Псковской области: сложности и перспективы».
Как власти региона оценивают ход реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами? Удалось ли региональному оператору поставить свою работу на нормальные «рельсы»? Насколько охотно псковичи сортируют мусор? Каковы перспективы строительства в Псковской области экотехнопарка?
На эти и другие вопросы ответят:
Начало брифинга - в 10.00. Как обычно, из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.