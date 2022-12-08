ЖКХ

Начинается видеотрансляция брифинга о сложностях и перспективах сортировки и переработки мусора в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга на тему «Сортировка и переработка мусора в Псковской области: сложности и перспективы», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Как власти региона оценивают ход реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами? Удалось ли региональному оператору поставить свою работу на нормальные «рельсы»? Насколько охотно псковичи сортируют мусор? Каковы перспективы строительства в Псковской области экотехнопарка?

На эти и другие вопросы ответят: