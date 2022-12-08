ЖКХ

Культура обращения с отходами появляется в Псковской области — Сергей Грахов

Культура обращения с отходами появляется в Псковской области. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Сергей Грахов напомнил, что до экологической реформы отходы в Псковской области забирали в порядка 300 населённых пунктах, сегодня их количество значительно увеличилось и составило почти 2500. Одновременно сократилось число несанкционированных свалок - с более 1300 до порядка 400.