ЖКХ

Подписан контракт на ликвидацию Псковской городской свалки

Компания «Раритет-ЭКО» подписала контракт на ликвидацию Псковской городской свалки. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«Контракт уже подписан, в этом году подрядчик начнет подготовительные работы. Деньги имеются и на этот год, и на следующий предусмотрены средства», - сказал Сергей Грахов.

Он напомнил, что из-за сгоревшей флешки с электронной цифровой подписью подрядчик не успел подписать контракт в установленный срок. Тем не менее управление Федеральной антимонопольной службы по региону подтвердило, что случай был форс-мажорным, более того, у города не осталось времени, чтобы провести новую конкурсную процедуру, в связи с чем контракт не стали разыгрывать снова и подписали его с предыдущим подрядчиком.