ЖКХ

Порядка 400 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области

Порядка 400 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области в 2022 году. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«В этом году несанкционированных свалок ликвидировано порядка 400, и в основной массе люди стали несанкционированно складировать строительные отходы: бой кирпича, куски бетона, куски арматуры», - рассказал Сергей Грахов.

Он отметил, что бытовых свалок стало меньше. По его мнению, причина заключается в том, что люди стали платить за эту услугу: «Работает психологический момент: я всё равно за это плачу, зачем мне выкидывать в лес, всё равно за это деньги берут».