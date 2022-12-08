ЖКХ

«Кузница»: О работе псковского «Горводоканала» в зимний период. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 декабря. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ведущая Любовь Кузнецова предложила поговорить об обеспечении населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением в условиях зимы. Как реализуется программа «Чистая вода» в этом непростом в экономическом смысле году? Как «Горводоканал» провел летний сезон – основной в плане ремонтов и обновления инженерной инфраструктуры? В большом хозяйстве муниципального предприятия прибавилось хлопот: в ведение предприятия переходит городская ливневая канализация – вариантов не справиться нет? Как показал себя открытый в сентябре этого года колл-центр? И насколько повысится плата за холодное водоснабжение и канализацию с текущего месяца?