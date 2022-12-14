ЖКХ

Работы по врезке и пуску газа завершили в великолукской деревне Булынино

Работы по врезке и пуску газа в распределительный газопровод завершили в великолукской деревне Булынино. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Теперь жители многоквартирных домов № 1, 3, 5 по улицу Центральная используют природный газ для бытовых нужд.

Финансирование работ по переводу многоквартирных жилых домов на природный газ в деревне Булынино выполнили за счет средств областного бюджета и местного бюджета на условиях софинансирования. Объем бюджетных расходов составил 1,7 млн рублей.