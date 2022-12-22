ЖКХ

Котельную №1 в Пскове проверили на предмет опасных выбросов в атмосферу

Центр лабораторного анализа и технических измерений по Псковской области организовал проверку на котельной №1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковский тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Как вы знаете, наше предприятие сложно удивить, а тем более напугать проверками. Так как внутренний контроль не дремлет, вся документация проверяется с завидной регулярностью. Но проверки проверкам рознь. Сегодня нас посетил не абы кто, а сам Росприроднадзор. С этими ребятами шутки плохи, скажем по секрету, штрафы, которые накладывает это ведомство, просто умопомрачительные для юридических лиц, так что в наших интересах, чтобы проверка прошла хорошо», - рассказали на предприятии.

Проверяющие посетили котельную №1, чтобы убедиться, что данный объект соответствует всем нормам и требованиям промышленной безопасности, а вредные выбросы отсутствуют. «Наше предприятие со всей ответственностью подходит к экологическим нормам, на предприятии трудится эколог, который отвечает за этот огромный пласт работы (экологические паспорта, договора на утилизацию отходов, норма выбросов и так далее). Мало кто знает, что у нас в штате есть такая должность, но, по правде говоря, нам без неё не обойтись». - подчеркнули в ПТС.

«Профессия эколога одна из тех, которые невидны, о которых не принято говорить постоянно и на всевозможных мероприятиях, но вклад ощущается везде и во всем, даже тема с уборками наших объектов не может обойти её стороной. Эколог ведёт строгий учёт всех отходов, которые возникают во время функционирования предприятия, каждый контейнер отходов учтён, все ходы записаны. Все, что связано с выбросами от котельных и заканчивая утилизацией ламп, проходит через этого специалиста. Кажется, что такого, утилизировать лампы. Вы представляете, сколько у нас объектов, сколько на них установлено осветительных приборов? Это сотни тысяч единиц. Скажем честно, работа крайне непростая и очень ответственная», - отметили в «Псковских тепловых сетях».

В пресс-службе обратили внимание, что наличие в штате эколога вовсе не говорит о работе с опасным субстанциями и вредными выбросами. «Им просто неоткуда взяться. Все наши реагенты и используемые в работе соединения безопасны для здоровья жителей города», - заверили в ПТС.

По итогам проверки специалисты Росприроднадзора заключили, что предприятие полностью безопасно, замечаний не было.