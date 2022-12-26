ЖКХ

Председателей советов многоквартирных домов и ТОСов приглашают на встречу в Пскове

Председателей советов многоквартирных домов, территориальных общественных самоуправлений и инициативных собственников приглашают на встречу, которая пройдёт в Пскове 11 января. Участники мероприятия обсудят вопросы содержания многоквартирного дома со специалистами комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре председателей советов МКД и ТОС.

Фото здесь и далее: Центр председателей советов МКД и ТОС

Заседание пройдёт на новой современной общественной площадке «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4 в зале «Образование» с 18.00 до 20.00. Зал будет открыт с 17.30.

Все участники заседания должны пройти регистрацию на сайте, а затем подключиться к мероприятию по ссылке. В зоне регистрации останется назвать свою фамилию и пройти в зал. По вопросам можно обратиться к координатору по телефону: 89532498946 (Наталья).

Центр председателей советов многоквартирных домов (МКД) и территориальных общественных управлений (ТОС) создан для информационной поддержки, организации дискуссионных площадок, совместного решения актуальных вопросов, содействия в создании советов многоквартирных домов города Пскова и ТОС, напомнили в организации.

Центр создан в 2014 году при поддержке Псковской городской Думы. В различные годы работу центра курировали депутаты Псковской городской Думы, в настоящее время центру оказывает содействие депутат Алексей Форш.

За 8 лет существования центра состоялось более 70 заседаний, в ходе которых было рассмотрено свыше 150 актуальных вопросов.

У центра есть своя группа в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канал.