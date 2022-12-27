ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним об итогах уходящего 2022 года для «Горводоканала» и планах ресурсного предприятия на 2023 год.

Как «Горводоканал» вышел из ситуации с приостановкой программ приграничного сотрудничества? Как на работе предприятия отразилось появление колл-центра? Как продвигается строительство станции водоподготовки?