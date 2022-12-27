ЖКХ

Госпрограмму по обращению с отходами разрабатывают в Псковской области

Проект постановления правительства Псковской области об утверждении региональной государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Аудитор региональной Счетной палаты обратила внимание, что замечания по программе очень значительные. «Программа поступила очень сырая, не согласованная между исполнительными органами. Непонятно исполнение межбюджетных трансфертов. Замечаний много», – добавила она.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов ответил, что замечания исправляются в рабочем порядке.

Цели программы - создание эффективно работающей системы управления в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; снижение загрязнения окружающей среды отходами, ликвидация объектов накопленного экологического вреда в результате деятельности по размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

Срок реализации государственной программы: 2023 - 2027 годы.

После обсуждения комитет рекомендовал доработать программу с учетом замечаний Счетной палаты и правого управления.