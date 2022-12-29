ЖКХ

170 км сетей построили в Псковской области в рамках догазификации

170 км газопроводов построили в рамках догазификации в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«Газпром газораспределение Псков» подвел предварительные итоги выполнения мероприятий по догазификации в 2021-2022 годах. За прошедший период от жителей региона принято в работу 14 936 заявок, из них 13 689 заявок перевели в договоры.

Для обеспечения возможности подключения домовладений с начала реализации догазификации построили 170 км распределительных газопроводов. Газовые сети проложили до границ 10 615 земельных участков. При этом техническую возможность подключиться к газовым сетям создали для 23 951 домовладения.

«Строительные работы ведутся во всех 14 районах Псковской области. Для охвата такой большой территории мы сформировали 13 своих бригад, а также привлекли 42 строительно-монтажных бригады подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано около 200 человек. С 2023 года дополнительные 7 бригад будут осуществлять работы в границах земельных участков», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.