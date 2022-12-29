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ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: О просвещении в сфере ЖКХ. ВИДЕО

03.01.2023 13:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 января. Гость студии - депутат Псковской городской Думы, куратор клуба ТОС Пскова Алексей Форш. Ведущий Алексей Кириллов поговорил с ним о просвещении в сфере ЖКХ.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Теги: #коммунальный ликбез #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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