ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: О просвещении в сфере ЖКХ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 января. Гость студии - депутат Псковской городской Думы, куратор клуба ТОС Пскова Алексей Форш. Ведущий Алексей Кириллов поговорил с ним о просвещении в сфере ЖКХ.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.