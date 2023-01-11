ЖКХ

«Экопром» призвал псковичей бережно относиться к контейнерам для мусора

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») призвал псковичей бережно относиться к контейнерам и площадкам для сбора мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Мы все хотим жить в чистоте и комфорте. Выбрасывая отходы, многие не задумываются, правильно ли они это делают. И редко кто задумывается, что можно выбрасывать в мусорные баки. Весь процесс сведен к "собрать мусор в пакет и вынести из дома". Люди выбрасывают тяжёлые мешки с битым кирпичом и обрезками труб в мусорный бак, забивают его до отказа. Еще хуже, когда это пытаются спустить через мусоропровод, не задумываясь, что выброшенные отходы летят вниз со огромной скоростью», – отметили сотрудники «Экопрома».

Необдуманные действия ведут к поломке контейнеров. Одна из самых частых причин поломок — складирование в контейнеры отходов, не относящихся к ТКО, в основном, строительного мусора. При механической погрузке контейнер лопается под собственным весом.

Другая причина поломок - отсутствие пандусов для ската контейнера. Обустройство и содержание мусорных площадок, мусорокамер, мусоропроводов – обязанность управляющих компаний или администрации района.

«Мусорные баки портятся и от температурного перепада. Иногда их жгут, отцепляют колесики или просто воруют», – перечислили в компании.

Водители мусоровозов осведомлены о поломках контейнеров и оперативно сигнализируют об этом своей организации. Филиал ООО «Экопром» сразу же направляет уведомления в управляющие компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО призвал всех, ставших свидетелями факта порчи контейнеров и контейнерных площадок, фотографировать хулиганов и их действия и информировать об этом правоохранительные органы.