ЖКХ

Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках с 23 по 27 января

Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках с 23 по 27 января из-за производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

23 января с 9.00 до 17.00 будут обесточены абоненты:

на проспекте Гагарина, дома №№17, 19, 21, 21, к.1, 21 к. 2, 23, 23 к. 1, 23 к. 2;

в Лунном переулке;

в Колхозном переулке.

24 января с 9.00 до 17.00 электроэнергия перестанет поступать:

в Новом переулке;

в Пригородном переулке;

на Прудхозной набережной;

на улице Ухтомского, дома №№17-40;

на улице Степана Разина;

на улице Пригородной, дома №№1-13;

Помимо этого, будет отключен светофор на пересечении улиц Яно Арно и Ухтомского.

25 января с 9.00 до 17.00 отключения электроэнергии запланированы:

на набережной Александра Матросова;

на площади Юбилейной, 3;

на Краснофлотской набережной.

27 января с 12.00 до 17.00 от электроснабжения отключат:

набережную Александра Матросова;

площадь Юбилейную, 3;

Краснофлотскую набережную;

улицу Лизы Чайкиной, дома №№14, 16, 18, 17а, 19;

проспект Ленина, дома №№18, 21, 23, 25.

С 9.00 до 17.00 электроснабжение прекратят по адресам: