Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках с 23 по 27 января из-за производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
23 января с 9.00 до 17.00 будут обесточены абоненты:
- на проспекте Гагарина, дома №№17, 19, 21, 21, к.1, 21 к. 2, 23, 23 к. 1, 23 к. 2;
- в Лунном переулке;
- в Колхозном переулке.
24 января с 9.00 до 17.00 электроэнергия перестанет поступать:
- в Новом переулке;
- в Пригородном переулке;
- на Прудхозной набережной;
- на улице Ухтомского, дома №№17-40;
- на улице Степана Разина;
- на улице Пригородной, дома №№1-13;
Помимо этого, будет отключен светофор на пересечении улиц Яно Арно и Ухтомского.
25 января с 9.00 до 17.00 отключения электроэнергии запланированы:
- на набережной Александра Матросова;
- на площади Юбилейной, 3;
- на Краснофлотской набережной.
27 января с 12.00 до 17.00 от электроснабжения отключат:
- набережную Александра Матросова;
- площадь Юбилейную, 3;
- Краснофлотскую набережную;
- улицу Лизы Чайкиной, дома №№14, 16, 18, 17а, 19;
- проспект Ленина, дома №№18, 21, 23, 25.
С 9.00 до 17.00 электроснабжение прекратят по адресам:
- улица Белинского, 17;
- Лазавицкая набережная, дома №№15, 15а, 21;
- улица Горького, 24.
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