ЖКХ

Оплата электроэнергии в Псковской области может быть затруднена в связи с работами Сбербанка

В связи с техническими работами, которые проводит Сбербанк, возможны сбои при оплате счетов за электроэнергию на сайте АО «Псковэнергосбыт» и в личном кабинете потребителя в период с 10:00 до 18:00 в понедельник, 23 января, и в четверг, 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Возможные проблемы обусловлены процессом перевода всех онлайн-сервисов Сбербанка на отечественные сертификаты безопасности.

Напомним, банк настоятельно рекомендует установить новые сертификаты на свои устройства или перейти на браузер, поддерживающий отечественные сертификаты.

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